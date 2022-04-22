Назван способ похудеть в талии и сохранить объем в бедрах и груди

Диетолог Татьяна Филиппова назвала спорт самым действенным методом похудения

Российский эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова назвала способ похудеть в талии и сохранить объем в бедрах и груди. Комментарий эксперта приводит «Пятый канал».

Доктор заявила, что возможно сбросить вес в необходимых частях тела и одновременно оставить объем в других областях. «Зачастую лишний вес по фигуре распределяется неравномерно. У кого-то килограммы "оседают" на бедрах, у кого-то — на животе, при этом ноги и руки, например, могут оставаться худыми», — пояснила Филиппова. Кроме того, врача отметила, что специальной диеты для подобного вида похудения не существует, поскольку при изменении питания фигура трансформируется полностью, а не только в желаемых местах.

В свою очередь, медик объяснила, что спорт — самый действенный метод избавиться от лишнего веса. «Для этого нужно выстроить правильные тренировки — упражнения, направленные на прорабатывание определенных групп мышц. Безусловно, это потребует продолжительного времени. Тем не менее для того, чтобы снизить вес, мы должны учитывать общий рацион питания, который будет воздействовать на весь организм в целом», — отметила диетолог.

В апреле российский актер Петр Красилов, который ранее располнел на 40 килограммов, раскрыл секрет своего похудения. По словам артиста, ему в этом помогло правильное питание.