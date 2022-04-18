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Располневший Петр Красилов раскрыл секрет похудения на 20 килограммов

Российский актер Петр Красилов сбросил 20 килограммов с помощью правильного питания

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российский актер Петр Красилов, который ранее располнел на 40 килограммов, раскрыл секрет своего похудения. На эту тему мужчина высказался в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

Звезда сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой» рассказал, что набрал лишний вес и стал почти неузнаваемым из-за коронавирусной инфекции, которую он перенес два года назад. «У меня лишний вес. Но я уже 20 килограммов сбросил», — признался популярный артист.

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По словам Красилова, ему удалось похудеть с помощью правильного питания. Кроме того, знаменитость отметил, что много двигается ради достижения прежнего веса. «Мой организм очень сложно ко всему отнесся. Чтобы привести себя в форму, в которой я был четыре года назад, надо становиться более активным, что я и делаю. Но это происходит не по щелчку пальцев», — уточнил он.

В апреле главу КНДР Ким Чен Ына заподозрили в резком наборе веса после недавнего похудения. Северокорейский лидер появился на церемонии завершения строительства крупного жилищного проекта в Пхеньяне в свободных брюках и рубашке, которая слегка обтягивала его живот.

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Мария Винар
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