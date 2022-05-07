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Могила эльфа Добби на побережье Уэльса вызвала негодование у местных жителей

Фанаты Гарри Поттера создали мемориал в честь Добби на побережье и возмутили местных

Кадр: фильм «Гарри Поттер и Тайная комната»

Увешанная носками могила эльфа Добби из вселенной «Гарри Поттера», которую поклонники франшизы устроили на побережье в Уэльсе, вызвала негодование у местных жителей. Об этом сообщает BBC News в субботу, 7 мая.

Поклонники серии книг и фильмов о волшебнике Гарри Поттере организовали мемориал в честь Добби, по сюжету погибшего от рук Беллатрисы Лестрейндж. В картине «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» эльф умирает на побережье, где Гарри Поттер затем выкапывает для него могилу. Фанаты фильма нашли место съемок и создали там собственный мемориал в честь персонажа, увесив его носками (любимый элемент одежды и символ свободы для Добби).

Местные жители возмутились тем, что многочисленные поклонники Гарри Поттера, посещающие могилу, оставляют на ней много мусора. Одна из фанаток фильмов обратилась в Национальный фонд объектов исторического интереса либо природной красоты с просьбой закрепить за могилой статус памятника. Отмечается, что организация проведет опрос о том, следует ли оставить могилу эльфа на побережье.

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Евгений Шульгин
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