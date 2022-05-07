Названо число пострадавших от пожаров в Красноярском крае
Минздрав сообщил о 17 пострадавших в результате лесных пожаров в Красноярском крае
В результате масштабных лесных пожаров в Красноярском крае пострадали 17 человек. Такое число назвали в пресс-службе Минздрава региона, передает ТАСС.
«Предварительно пока 17 пострадавших, 11 госпитализированы», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно о пяти погибших и трех пострадавших.
7 мая губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров. Отмечается, что причиной быстрого распространения огня послужил штормовой ветер, который в некоторых частях края достигает 40 метров в секунду.
Пожары охватили 16 населенных пунктов, горят около 200 строений, несколько пилорам и детский сад.