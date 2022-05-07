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Врач назвал россиянам самую опасную позу во время дачных работ

Врач Тяжельников предупредил дачников о повышении давления из-за позы головой вниз

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал россиянам самую опасную позу во время дачных работ. Об этом он сообщил РИА Новости.

Эксперт рассказал, что с наступлением теплого сезона физические нагрузки следует наращивать постепенно. По его словам, после зимы организм еще не успел восстановиться и ослаблен из-за отсутствия нужного количества витаминов и микроэлементов, которыми богаты свежие овощи, зелень и фрукты. «Начинайте с простых задач. Разбивайте все работы на небольшие объемы, отрезки времени, обязательно отдыхайте и меняйте виды деятельности», — порекомендовал Тяжельников.

В беседе с агентством врач предупредил россиян об опасности долгого нахождения в позе головой вниз. Тяжельников считает, что данное положение тела может вызвать повышение давления. Также специалист посоветовал не поднимать тяжести, чтобы не повредить спину.

Раннее в мае врач-невролог Геннадий Жданов предупредил россиян об опасности долгой работы на даче после перерыва на зиму. По его словам, интенсивная физическая нагрузка и резкие движения оказывают негативное влияние на позвоночник, мышцы и сердечно-сосудистую систему.

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Мария Винар
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