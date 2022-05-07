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В 15 европейских странах выявили случаи гепатита неизвестного происхождения

Euractiv: около 95 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах ЕС

Фото: Nguyễn Hiệp / Unsplash

Около 95 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

В СМИ отмечают, что заболевание было обнаружено у детей в возрасте до 16 лет.

Наибольшее число случаев зарегистрировано в Италии и Испании — 35 и 22 соответственно. В Нидерландах и Дании специалисты выявили по шесть случаев, в Ирландии — менее пяти. Об обнаружении заболевания также заявили в Португалии, Румынии (по четыре случая), в Бельгии (три случая), в Австралии, Кипре, Франции и Норвегии (по два случая). Об одном заболевшем в стране сообщают ФРГ, Польша и Словения.

23 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформировала, что был зарегистрирован как минимум один летальный исход от острого гепатита неизвестного происхождения. В ВОЗ не уточнили, в какой стране умер ребенок.

Позже еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила о том, что заболевание уже зафиксировано в 12 европейских странах. Случаи заражения, по ее словам, зарегистрированы среди детей в возрасте от одного месяца до 16 лет.

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Алиса Реброва
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