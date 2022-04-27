Гепатит неизвестного происхождения зафиксировали в 12 европейских странах

Еврокомиссия заявила о выявлении гепатита неизвестного происхождения в 12 странах ЕС

Острый гепатит неизвестного происхождения зафиксирован уже в 12 европейских странах. О выявлении заболевания в ходе пресс-конференции заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес, передает РИА Новости.

«ЕС очень внимательно следит за ситуацией, она вызывает беспокойство. По состоянию на 25 апреля в 12 странах-членах у нас есть около 40 подтвержденных случаев гепатита неизвестной природы», — заявили в Еврокомиссии.

Также, отвечая на вопрос о распространении неизвестного гепатита, Кириакидес отметила, что случаи заражения зарегистрированы среди детей в возрасте от одного месяца до 16 лет.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов заявил, что поскольку случаи острого гепатита неизвестного происхождения зафиксированы в странах, которые не являются соседними, то вызывающая его причина быстро в Россию не попадет.

Случаи острого гепатита были зафиксированы у детей в Великобритании, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландах, США и других странах. Как передавал The Guardian, заболевание достигло Азии. О первом случае сообщила Япония, также о заражении острым неизвестным гепатитом рассказали в Канаде. На сегодняшний день во всем мире зарегистрировано 190 случаев заболевания у детей, из них 140 в Европе, в основном в Великобритании (110 случаев). Большинству заболевших от 2 до 5 лет. У семнадцати пациентов заболевание протекало тяжело, им потребовалась пересадка печени. Точная причина появления гепатита остается неизвестной. Среди зарегистрированных симптомов заболевания — желтуха, диарея и боль в животе.

В субботу, 23 апреля, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что был зарегистрирован минимум один летальный исход от острого гепатита неизвестного происхождения. В ВОЗ не уточнили, в какой стране умер ребенок.