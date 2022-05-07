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Националисты впервые победили на выборах в Северной Ирландии

Националисты из «Шинн Фейн» впервые победили на выборах в парламент Северной Ирландии
Мишель О'Нил

Мишель О'Нил. Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Национал-республиканская партия «Шинн Фейн», выступающая за выход Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства и объединение с Ирландией, впервые в истории победила на выборах в Ассамблею — региональный парламент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования, состоявшегося 5 апреля.

На данный момент распределены 88 из 90 мандатов, однако «Шинн Фейн» гарантировала себе 27 мест в законодательном органе и стала недосягаемой для остальных. Ее главный конкурент — Демократическая юнионистская партия (ДЮП) потеряла большинство в Ассамблее и смогла провести в парламент 24 депутатов.

Всего «Шинн Фейн» набрала 29 процентов голосов в качестве первого выбора, ДЮП — 21,3 процента. Таким образом, пост первого министра Северной Ирландии займет представитель националистов Мишель О'Нил, которая ранее была заместителем главы региона.

Третьей по количеству полученных голосов политической силой в Северной Ирландии стала центристская партия «Альянс», она будет представлена в Ассамблее 17 депутатами.

Ранее премьер-министр Ирландии Михол Мартин критиковал партию «Шинн Фейн» за отсутствие критики в адрес президента России Владимира Путина. По его мнению, партия поддерживает Россию и ее президента, а также выступает против Европейского союза. То, что члены партии последние несколько лет не критиковали Россию, премьер считает необычным фактом.

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Марина Совина
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