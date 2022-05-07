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В Японии заявили о возможном запуске баллистической ракеты КНДР

КНДР предположительно запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея предположительно запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщили в службе безопасности на море Японии со ссылкой на министерство обороны страны, передает РИА Новости.

В заявлении также попросили местных моряков следить за актуальной информацией о происходящем и не приближаться к упавшим фрагментам в случае их обнаружения.

Японская служба безопасности также уточнила, что, возможно, ракета уже упала.

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Отмечается, что, если указанная информация подтвердится, это будет уже 15-й пуск с начала этого года. Предыдущий КНДР осуществила 4 мая. Тогда высота полета ракеты составила 800 километров, дальность — 500 километров. Она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

6 мая официальный представитель госдепартамента Джалина Портер сообщила, что США считают, что Северная Корея в мае будет готова провести ядерные испытания.

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Варвара Кошечкина
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