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Постпред США оценила возможность лишения России статуса постоянного члена СБ ООН

Томас-Гринфилд: США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена СБ ООН
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американская администрация не видит сейчас возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявила постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд, передает ТАСС.

Американский дипломат отметила, что осведомлена о запросе Украины на пересмотр статуса России в Совбезе. Тем не менее, она констатировала, что сейчас не видит возможности того, что это каким-то образом изменится. При этом Томас-Гринфилд пообещала, что Вашингтон продолжит попытки изолировать Москву.

Помимо этого, постпред США при ООН заявила, что Россия применяла химическое оружие в Сирии. По ее словам, Москва обвиняла Вашингтон и Киев в контексте возможностей применения химического оружия под чужим флагом. В то же время американские власти знают, что Россия способна использовать данный вид вооружений, подчеркнула дипломат. Также она отметила, что Россия до этого якобы угрожала и применением ядерного оружия.

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Марина Совина
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