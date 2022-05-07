Постпред США оценила возможность лишения России статуса постоянного члена СБ ООН

Томас-Гринфилд: США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена СБ ООН

Американская администрация не видит сейчас возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявила постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд, передает ТАСС.

Американский дипломат отметила, что осведомлена о запросе Украины на пересмотр статуса России в Совбезе. Тем не менее, она констатировала, что сейчас не видит возможности того, что это каким-то образом изменится. При этом Томас-Гринфилд пообещала, что Вашингтон продолжит попытки изолировать Москву.

Помимо этого, постпред США при ООН заявила, что Россия применяла химическое оружие в Сирии. По ее словам, Москва обвиняла Вашингтон и Киев в контексте возможностей применения химического оружия под чужим флагом. В то же время американские власти знают, что Россия способна использовать данный вид вооружений, подчеркнула дипломат. Также она отметила, что Россия до этого якобы угрожала и применением ядерного оружия.

