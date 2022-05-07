США обвинили Россию в применении химического оружия в Сирии

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: Россия применяла химическое оружие в Сирии

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия применяла химическое оружие в Сирии. Об этом она рассказала в интервью телеканалу PBS, передает РИА Новости.

По ее словам, Москва обвиняла Вашингтон и Киев в контексте возможностей применения химического оружия под чужим флагом. В то же время американские власти знают, что Россия способна использовать данный вид вооружений, подчеркнула дипломат. «Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии», — сказала постпред, не став уточнять, о чем идет речь, или приводить какие-либо доказательства.

Томас-Гринфилд также заявила, что именно поэтому следует серьезно подходить к данной угрозе. Она пообещала, что Вашингтон привлечет к ответственности виновных. Дипломат отметила, что Россия до этого якобы угрожала и применением ядерного оружия.

Ранее посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить химическое оружие, имеющееся в стране. В дипмиссии напомнили, что Москва еще в 2017 году ликвидировала свой арсенал, что было подтверждено Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). В посольстве отметили, что американские СМИ продолжают повторять «одиозные обвинения» администрации Соединенных Штатов в адрес России о якобы имеющихся нарушениях Конвенции о химическом оружии и о планах применить его на Украине.

