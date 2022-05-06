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Посольство России призвало США уничтожить свое химическое оружие

Посольство России в Вашингтоне призвало США ликвидировать свое химическое оружие

Фото: @mfa_russia

Посольство России в Вашингтоне в своем Telegram-канале призвало США уничтожить химическое оружие, имеющееся в стране. В дипмиссии напомнили, что Москва еще в 2017 году ликвидировала свой арсенал, что было подтверждено Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В посольстве отметили, что американские СМИ продолжают повторять «одиозные обвинения» администрации Соединенных Штатов в адрес России о якобы имеющихся нарушениях Конвенции о химическом оружии и о планах применить его на Украине.

«Именно США, а не Россия, остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ. Доподлинно известно, что Вашингтон обладает техническими мощностями и финансовыми ресурсами для ускоренной химдемилитаризации», — подчеркнули в дипмиссии.

Посольство России призвало американскую общественность задуматься, с какой целью Вашингтон затягивает ликвидацию арсенала, а то время как все другие страны такое оружие уничтожили.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США заморозили диалог с Москвой по стратегической стабильности. Он обвинил Соединенные Штаты в том, что подобным решением они поставили под угрозу основы контроля над вооружениями.

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Марина Совина
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