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У двух человек в Британии нашли оспу обезьян

У двух пациентов в Великобритании выявили оспу обезьян, считающуюся редким заболеванием

Фото: Cheney Orr / Reuters

У двух человек в Великобритании нашли редкое инфекционное заболевание — оспу обезьян. Об этом сообщает Reuters.

Первый пациент был выявлен в Корнуолле, в настоящий момент он проходит лечение в Лондоне. Второй инфицированный госпитализирован в Ливерпуле. Выяснилось, что оба заболевших ездили в Нигерию.

Оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980 году. Большинство зараженных оспой обезьян выздоравливают в течение нескольких недель, однако в редких случаях она приводит к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян случилась в 2017 году.

Ранее педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял популярный миф, связанный с ветряной оспой — о том, что ей нужно переболеть в детстве, потому что в младшем возрасте она переносится легче. Продеус заявил, что никто не может гарантировать, что болезнь у ребенка будет протекать в легкой форме. В некоторых случаях ветрянка может привести к ветряночному или герпетическому энцефалиту. Врач призвал родителей прививать детей вместо того, чтобы ждать, когда они переболеют ветрянкой.

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Алевтина Запольская
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