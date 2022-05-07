Пенсионный фонд подал в суд на Маска

Пенсионный фонд полиции Орландо подал иск к Илону Маску из-за его планов купить Twitter

Пенсионный фонд полиции города Орландо в американском штате Флорида подал в суд иск в отношении главы Tesla Илона Маска из-за его планов купить Twitter за 44 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes.

Фонд является акционером соцсети и утверждает, что закон запрещает ее быстрое поглощение. По мнению организации, сделка не может быть завершена до 2025 года, если только владельцы двух третей акций не одобрят ее раньше.

В иске говорится, что Маск заключил соглашения с другими крупными акционерами Twitter, включая Morgan Stanley и основателя соцсети Джека Дорси. Они сделали бизнесмена после покупки 9-процентной доли в Twitter «заинтересованным акционером», и из-за этого необходима отсрочка.

Ранее сообщалось, что Маск планирует к 2028 году увеличить годовой доход Twitter в пять раз — до 26,4 миллиарда долларов, а число пользователей соцсети — до 931 миллиона.