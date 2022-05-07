Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР зажгли доставленный из Москвы Вечный огонь

Церемония зажжения доставленного из Москвы Вечного огня состоялась в Краснодоне

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Церемония зажжения доставленного из Москвы Вечного огня состоялась в Краснодоне. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации главы ЛНР сообщает ресурс Луганский информационный центр.

Представители общественного движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) доставили капсулу с зажженным у могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы Вечным огнем в Краснодон.

Церемония зажжения прошла у стелы «Скорбящая мать», зажгли расположенный там Вечный огонь представитель ОНФ Анна Еременко и командир краснодонского дошкольного отряда «Юных защитников Отечества» Софья Бабешко.

«Накануне великого праздника Дня Победы мы принимаем частичку Вечного огня от могилы Неизвестного Солдата в Москве – это очень символично. Краснодон — Родина легендарной подпольной организации "Молодая гвардия", участники которой, совсем юные юноши и девушки, отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. В память о них на краснодонской земле уже много лет горит Вечный огонь как символ несгибаемости духа и самоотверженности молодогвардейцев», — сказал глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.

Он назвал передачу частички Вечного огня из столицы России историческим моментом для жителей Краснодонщины, олицетворяющим память о героизме и мужестве защитников Отечества.

Козенко поблагодарил присутствующих на торжественном мероприятии ветеранов за их мужество и подвиги.

Участник межведомственного проекта «Почетная республиканская Вахта памяти Пост № 1 Краснодона» Данил Нагорный назвал церемонию зажжения доставленного из Москвы Вечного огня символом воссоединения Республики и РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о выходе с «Азовстали» украинских военных с белым флагом
Австрия признала «горькую правду» о зависимости от российского газа
«Спартак» выиграл второй матч подряд в РПЛ и вышел на восьмое место
Пенсионный фонд подал в суд на Маска
Оценено влияние режима ЧП на Шри-Ланке на отдых туристов
Россияне восхитились фигурной выкладкой консервов в советских магазинах
Розенбаум назвал российский шоу-бизнес цирком
Володин предложил занести власти США в список военных преступников
В городе Счастье запустили Луганскую ТЭС
Раскрыты детали возможной попытки теракта против российских журналистов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.