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Раскрыта вероятность распространения оспы обезьян из Британии в Россию

Вирусолог Виктор Ларичев: Опасаться распространения оспы обезьян в России пока не стоит

Фото: Marco Bello / Reuters

Опасаться распространения оспы обезьян в России пока не стоит, считает вирусолог Виктор Ларичев. Такое мнение он высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в субботу, 7 мая.

«Это как с птичьим гриппом: очень малый процент, кто заражается. Плюс ко всему у нас очень большая прослойка людей, которые вакцинированы от оспы. Вряд ли стоит переживать по этому поводу», — раскрыл Ларичев вероятность распространения оспы.

Ранее в субботу стало известно, что у двух человек в Великобритании, ездивших в Нигерию, нашли оспу обезьян. Это редкое инфекционное заболевание, похожее на натуральную оспу. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако в редких случаях болезнь приводит к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян случилась в 2017 году.

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Евгений Шульгин
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