«Роскосмос» признался в производстве вооружений под саундтрек из Red Alert

«Роскосмос» впервые признался в участии в российской военной программе

Государственная корпорация «Роскосмос» выпустила видеоролик, в котором под саундтрек из видеоигры Command & Conquer: Red Alert впервые призналась в участии в российской военной программе. Клип опубликован РИА Новости в субботу, 7 мая.

Из видео следует, что «Роскосмос» связан с производством межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М», «Ярс» и «Сармат», баллистических ракет подводных лодок «Булава» и «Синева», гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ракетных комплексов «Искандер». О связи «Роскосмоса» с разработками в военном сегменте впервые сообщается публично и открыто. Отмечается, что клип госкорпорации приурочен к 9 мая.

В качестве саундтрека к клипу с перечислением производимых «Роскосмосом» вооружений была использована композиция из компьютерной стратегии Command & Conquer: Red Alert. Действие видеоигры разворачивается в альтернативно-историческом сеттинге, где войска союзников защищают Европу от агрессивного Советского Союза.