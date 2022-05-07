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Звезда «Очень странных дел» поделилась ужасами грядущего сезона

Актриса Сэди Синк рассказала об ужасающем злодее в четвертом сезоне «Очень странных дел»

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Американская актриса Сэди Синк, звезда сериала «Очень странные дела», назвала грядущий четвертый сезон самым странным за все время существования шоу. В интервью журналу People артистка также рассказала об ужасающем новом антагонисте.

«Это самый странный сезон из всех, что мы делали. Его масштабы просто невероятные», — поделилась Синк. Она подчеркнула, что главный злодей в четвертой части шоу «очень страшный».

Актриса добавила, что в продолжении сериала персонажи «исследуют множество разных тем и собственных сторон».

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3 мая 2022

Часть серий четвертого сезона сериала «Очень странные дела» выйдет на Netflix 28 мая. Ранее стало известно, что каждая новая серия шоу обошлась стриминговому сервису в 30 миллионов долларов.

«Очень странные дела» — фантастический хоррор, главные роли в котором сыграли Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Финн Вулфард. В сериале рассказывается о детях, ставших свидетелями паранормальных явлений, которые тайно изучает правительство. Проект стартовал в 2016 году.

Евгений Шульгин
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