Четыре человека пострадали при ударе ВСУ «Точкой-У» под Херсоном

Четыре человека пострадали при ударе ВСУ ракетой «Точка-У» по Голой Пристани под Херсоном

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетой «Точка-У» по частным жилым домам в Херсонской области. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По его информации, обстрел был произведен рано утром в субботу, 7 мая, в городе Голая Пристань. В результате пострадали четыре человека.

Кроме того, серьезно повреждены около десяти домов — на стенах остались выбоины от осколков, характерные при применении кассетных боеприпасов. Также произошел обрыв линии электропередачи.

В настоящее время ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение, жители разбирают завалы.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона в будущем стать частью России. По его словам, «никто ни к чему не будет принуждать», однако «исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей».