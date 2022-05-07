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Полковник Захарченко захотел вернуть конфискованные у него миллиарды

«Ъ»: полковник-миллиардер Захарченко захотел вернуть конфискованные 8,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба Пресненского суда / РИА Новости

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко хочет вернуть изъятые у него средства, и добивается пересмотра решения суда от 2017 года о конфискации 8,5 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Поясняется, что в марте 2022 года вступили в силу поправки к антикоррупционному законодательству об изъятии денег чиновников, законность получения которых невозможно доказать. До принятия этой нормы конфискация у коррупционеров именно денежных средств законом не предусматривалась.

Таким образом, считает Захарченко, изъятие у него наличных денег произошло в обход закона. Адвокат Валерия Туникова рассказала изданию, что соответствующее заявление было подано в Никулинский суд Москвы.

В апреле Пресненский суд Москвы назначил на 17 мая оглашение приговора Захарченко по второму делу о коррупции. В ходе прений сторон прокурор, поддерживающий государственное обвинение, запросил для экс-полицейского наказание в виде 17 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 миллионов рублей. Он считает доказанной вину Захарченко в получении взяток на сумму 1,4 миллиарда рублей.

Захарченко своей вины не признает. Он уже отбывает срок в 12,5 лет по первому приговору. Его признали виновным в воспрепятствовании расследованию и получении взяток на сумму 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты сети рыбных ресторанов.

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Марина Совина
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