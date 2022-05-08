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Глава Еврокомиссии заявила о появлении «теней прошлого» на Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Европа столкнулась с «тенями прошлого» на Украине
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Albert Gea / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен увидела «тени прошлого» в событиях, связанных с проведением спецоперации на Украине. Ее слова приводит РБК.

В преддверии 9 мая, Дня Европы, на официальном сайте Евросоюза было опубликовано обращение фон дер Ляйен к жителям стран, входящих в объединение.

Политик заявила, что за период, следовавший после Второй мировой войны, европейские государства заметно укрепились. «Сегодня наш континент столкнулся с появлением теней прошлого, которое, как мы думали, давно осталось позади», — добавила она.

По словам главы ЕК, кризис на Украине будет побежден общими усилиями альянса. Фон дер Ляйен заверила, что союз «поддерживает Украину и справится с возникшим вызовом». Кроме того, по словам дипломата, государства демонстрируют сплочение, а их жители оказывают помощь украинским беженцам посредством предоставления жилья, гуманитарной помощи и пожертвований.

8 мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мечта о едином европейском доме потерпела крах. Глава государства отметил, что в этот день в стране отмечается День освобождения от нацизма. В честь памятного события Штайнмайер поблагодарил жителей ФРГ и соседних стран за поддержку европейских ценностей, а также предостерег немцев от раскола в обществе из-за возникших в стране экономических проблем.

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Полина Гераскина
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