Президент Германии заявил о крахе мечты о едином европейском доме

Президент Германии Штайнмайер заявил, что мечта о едином европейском доме потерпела крах

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мечта о едином европейском доме потерпела крах. Его слова приводит ТАСС.

«[Последний президент СССР] Михаил Горбачев дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар. Это 8 мая — День войны», — отметил немецкий лидер, выступая в ходе конгресса Ассоциации немецких профсоюзов (DGB).

При этом он напомнил, что 8 мая в Германии на национальном уровне отмечается День освобождения (от нацизма): «8 мая для нас, немцев, День благодарности. Это союзники с Запада и Востока победили Гитлера 77 лет назад, и мы, немцы, отмечаем эту дату как День освобождения». Глава государства подчеркнул, что освобождение Берлина пришло извне, в то время как «до внутреннего освобождения» стране пришлось пройти долгий путь.

Сегодня, по словам Штайнмайера, миллионы людей покидают Украину на фоне проведения спецоперации России. Президент поблагодарил жителей ФРГ и соседних стран за солидарность с Киевом. Он также предостерег немцев от раскола в обществе из-за возникших в стране экономических проблем, вызванных ситуацией на Украине.

«Демократия имеет для нас важнейшее значение, ее защита имеет свою цену. Она имеет свою цену для нашей экономики», — добавил он, признав, что некоторые жители Германии опасаются инфляции и возможной рецессии, также как и исчезновения миллионов рабочих мест.

Ранее сообщалось, что решение президента Украины Владимира Зеленского пригласить канцлера Германии Олафа Шольца на День Победы в Киев назвали беспрецедентной провокацией в ФРГ.

24 февраля российский лидер объявил о проведении специальной военной операции, целью которой, по его утверждению, должны стать «демилитаризация и денацификация» Украины. Москва подчеркивала необходимость защиты ДНР и ЛНР. В конце апреля вооруженные силы России сформировали военно-гражданские администрации (ВГА) в подконтрольных городах Херсонской области Украины. В мае секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время визита в Херсон заявил, что «Россия [останется] здесь навсегда».