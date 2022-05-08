В Германии заявили о беспрецедентной провокации Киева против канцлера Шольца

Немецкая журналистка Шварцер назвала провокацией приглашение Зеленским Шольца в Киев 9 мая

Решение президента Украины Владимира Зеленского пригласить канцлера Германии Олафа Шольца на День Победы в Киев является беспрецедентной провокацией. Об этом заявила немецкая журналистка Алиса Шварцер, пишет Die Welt.

Кроме того, она назвала сомнительной политику Зеленского в отношении Германии.

«Я сожалею, что Зеленский не прекращает провоцировать, — пишет Шварцер. — Я бы хотела услышать более сдержанный тон Украины».

Журналистка также напомнила о требовании немецкой элиты к властям Германии отказаться от поставок оружия в Киев. Соответствующее обращение подписали около 250 тысяч человек.

По словам Шварцер, открытое письмо «выбило пробку из бутылки», и дебаты по вопросу вооружения Украины разгорелись в полную силу. «Потому что о таких жизненно важных вопросах нужно говорить», — подчеркнула она.

6 мая Зеленский призвал канцлера Германии Шольца сделать «сильный шаг» и посетить 9 мая Киев. «Я не объясняю значение, я думаю, вы достаточно образованы, чтобы понять почему», — заявил президент Украины.

Ранее Шольц уже отказался приехать в Киев. В качестве причины он назвал нежелание Зеленского принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

