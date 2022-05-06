Зеленский призвал Шольца посетить Киев 9 мая

Президент Украины Зеленский призвал канцлера ФРГ Шольца посетить Киев 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца сделать «сильный шаг» и посетить Киев 9 мая. Об этом он заявил, выступая перед представителями британского аналитического центра Chatham House, сообщает Telegram-канал РБК.

«Его пригласили приехать в Украину, он может сделать этот очень сильный политический шаг, чтобы приехать сюда 9 мая, в Киев. Я не объясняю значение, я думаю, вы достаточно образованы, чтобы понять почему», — заявил Зеленский.

Ранее канцлер отказался посетить Киев, объяснив свое решение тем, что Зеленский не захотел принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. По его мнению, украинские власти поступают неправильно, учитывая всю помощь, которую ФРГ оказывает республике.

На 9 мая у Шольца запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине, об этом стало известно 6 мая. Политики обсудят дальнейшее сотрудничество в рамках Евросоюза.