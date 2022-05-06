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Шольц проведет встречу с Макроном в Берлине 9 мая

Канцлер ФРГ Шольц встретится с президентом Франции Макроном 9 мая в Берлине
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

«Вечером [в понедельник, 9 мая] канцлер с военными почестями примет президента Франции Эммануэля Макрона с его первым визитом после переизбрания», — заявила она.

Хоффман рассказала, что политики при встрече обсудят дальнейшее сотрудничество в рамках Евросоюза. «А также темой будут российская наступательная война на Украине, ее последствия для Европы», — подчеркнула она.

Ранее переизбранный на второй срок Макрон провел телефонный разговор с канцлером ФРГ.

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Виктория Кондратьева
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