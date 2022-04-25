Макрон провел телефонный разговор с Шольцем

Макрон провел первый после переизбрания телефонный разговор с Шольцем

Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает ТАСС.

Это первый разговор двух лидеров после переизбрания Макрона.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) Франции опубликовало предварительные итоги второго тура выборов президента страны. По итогам подсчета 60 процентов голосов, действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 53,12 процента. За Марин Ле Пен, выдвинутую партией «Национальное объединение», проголосовали 46,88 процента избирателей.