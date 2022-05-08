Россиянин погиб при восхождении на Эверест

В Непале погиб российский альпинист Павел Кострикин во время восхождения на Эверест

При восхождении на Эверест в Непале погиб 55-летний российский альпинист Павел Кострикин. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщает ТАСС.

Первоначально было известно, что он скончался в лагере на высоте 5360 метров в субботу, 7 мая. Незадолго до этого россиянин жаловался, что плохо себя чувствует.

В посольстве России в Непале позднее рассказали, что тело российского альпиниста отправят в Катманду для вскрытия и выяснения точных причин смерти. В скором времени также должны приехать в Непал родственники альпиниста, «чтобы решить вопрос о вывозе тела или погребении».

В ведомстве также заявили, что мужчину не смогли спасти в лагере, который находится на высоте 6100 метров — он располагается выше, чем базовый лагерь на Эвересте. Уточняется, что россиянина пытались доставить вниз со склона, однако вертолет не смог выполнить поставленные задачи из-за плохой видимости, объяснили в посольстве.

В марте стало известно об альпинисте, который в британском регионе Озерный край сорвался с высоты 200 метров, отскочил от склона и отделался незначительными травмами. В тот момент он лез на заснеженную вершину горы Хелвеллин. После сообщений о падении человека, на место происшествия прибыла команда спасателей и вертолет скорой помощи.

