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Предложен способ удешевить полеты в космос

В Уральском федеральном университете разработали способ удешевить космические полеты

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Российские ученые из Уральского федерального университета в сотрудничестве с Институтом проблем химической физики РАН разработали способ удешевить полеты в космос. Об этом сообщается на официальном сайте программы «Приоритет 2030» от Министерства науки и высшего образования России.

Для этого специалисты предлагают защитить перовскитные солнечные панели от естественного разрушения. Эффективность таких панелей выше традиционных из кремния в несколько раз, при этом стоимость ниже. Сэкономить на полетах получится с помощью сокращения поставок зарубежного сырья при замене панелей из панели из поли- и монокристаллического кремния, которые поставляются из заграницы.

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Елена Апазиди
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