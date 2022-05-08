Предложен способ удешевить полеты в космос

В Уральском федеральном университете разработали способ удешевить космические полеты

Российские ученые из Уральского федерального университета в сотрудничестве с Институтом проблем химической физики РАН разработали способ удешевить полеты в космос. Об этом сообщается на официальном сайте программы «Приоритет 2030» от Министерства науки и высшего образования России.

Для этого специалисты предлагают защитить перовскитные солнечные панели от естественного разрушения. Эффективность таких панелей выше традиционных из кремния в несколько раз, при этом стоимость ниже. Сэкономить на полетах получится с помощью сокращения поставок зарубежного сырья при замене панелей из панели из поли- и монокристаллического кремния, которые поставляются из заграницы.

Ранее отечественные инженеры из Томского политехнического университета (ТПУ) представили первый 3D-принтер российского производства для печати в космосе в условиях невесомости.