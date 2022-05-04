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Разработан первый российский космический 3D-принтер

В ТПУ создали первый российский космический 3D-принтер для работы в условиях гравитации

Фото: ТПУ

Российские ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали первый 3D-принтер отечественного производства для печати в космосе в условиях гравитации. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу университета.

Заказчиком проекта выступила Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Королева, которой на данный момент переданы два изготовленных образца. Один из них планируют отправить на МКС в ближайшее время — в июне 2022 года. Предполагается, что на принтере будут печатать необходимые детали для работы станции.

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Устройство послойно печатает нужный объект из полимерного материала — полимолочной кислоты, который часто используется и в земных принтерах. Полученные детали в итоге выходят крайне легкими и прочными. Основное отличие созданного принтера в том, что рабочая камера, в которой происходит процесс печати, полностью герметичная. Кроме того, она имеет систему терморегулирования, вентиляции, циркуляции и очистки воздуха.

В апреле 2022 года сингапурские специалисты научились использовать стекло для трехмерной печати. Благодаря этому способу инженерам удалось напечатать скамью высотой 40 сантиметров.

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Елена Апазиди
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