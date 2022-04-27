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Найден новый способ переработки стекла

Ученые сингапурского NTU использовали стекло в 3D-печати

Фото: Shutterstock

Сингапурские ученые начали использовать стекло для трехмерной печати. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Building Engineering.

По словам специалистов Наньянского технологического университета в Сингапуре (NTU), стекло является одним из материалов, который может быть переработан на 100 процентов практически без потери качества. Однако, по статистике Национального агентства по окружающей среде Сингапура, в 2021 году лишь 13 процентов из 74 тонн стеклянных отходов было переработано. Также авторы отметили, что в мире наблюдается дефицит песка.

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В этой связи ученые NTU предложили использовать стекло при 3D-печати. Авторы исследования разработали специальную бетонную смесь, состоящую из стекла, цемента, воды и добавок. Благодаря найденному сингапурскими инженерами способу удалось напечатать скамью высотой 40 сантиметров. Также оказалось, что бетонная смесь на стеклянной основе достаточно жидкая, чтобы проходить через сопло принтера. Кроме того, изготовленный подобным способом бетон не деформируется после затвердевания.

В ходе эксперимента команда специалистов настроила системы управления 3D-принтера таким образом, чтобы скорость потока через сопло соответствовала свойствам затвердевания бетона. В дальнейшем сингапурские специалисты намерены использовать стеклянно-бетонную смесь для печати более крупных и масштабных объектов.

«Целью нашего исследования является возвращение кремнезема, содержащегося в стекле, для повторного использования в качестве песка при 3D-печати», — отметил профессор Тан Мин Джен (Tan Ming Jen).

В середине апреля исследователи из Калифорнийского университета в Беркли (США) заявили о разработке нового способа 3D-печати стеклянных микроструктур. Метод позволяет создавать объекты с более высоким оптическим качеством, гибкостью конструкции и прочностью, чем на обычном 3D-принтере.

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Андрей Ставицкий
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