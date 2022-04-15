Открыта технология микропечати с помощью лазера

Science: Создана технология печати микроскопических объектов из стекла лазером

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли (США) разработали новый способ 3D-печати стеклянных микроструктур. Научная работа была опубликована в журнале Science.

Специалисты рассказали о способе трехмерной печати с помощью лазера микроскопических объектов из стекла. Данный метод позволяет создавать объекты с более высоким оптическим качеством, гибкостью конструкции и прочностью, чем на обычном 3D-принтере.

Ученые предлагают печатать с помощью новой технологии сложные микроскопические объекты, включая линзы в компактных высококачественных камерах, используемых в смартфонах и эндоскопах, а также медицинских приборах. Запатентованный исследователями в 2019 году способ получил название micro-CAL.

Специалисты создали специальный полимерный материал, содержащий наночастицы стекла, окруженные светочувствительной связующей жидкостью. Цифровые световые проекции от принтера влияют на материал, заставляя его принимать определенную форму. Описанный процесс micro-CAL принципиально отличается от современных промышленных производственных процессов 3D-печати, которые создают объекты из тонких слоев материала.

«Когда мы впервые рассказали micro-CAL, технология позволяла печатать объекты в полимерах размером примерно до трети миллиметра», — отметил профессор Хайден Тейлор (Hayden Taylor). Сейчас ученые могут напечатать объекты размером около 20 миллионных долей метра, или примерно до четверти ширины человеческого волоса.

В конце марта ученые из Университета Британской Колумбии (UBC) в Канаде заявили, что впервые смогли напечатать мужские половые клетки на 3D-принтере. Специалисты рассказали, что работают над тем, чтобы «научить» напечатанные клетки производить полноценную сперму.