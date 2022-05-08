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Оценена возможность России перенаправить объемы газа

Аналитик Тимонин: объемы российского газа можно перенаправить из Европы в Азию

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Российский газ, поступающий в Европу, может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), однако для этого необходимо развить экспортную инфраструктуру. Такую возможность в беседе с РИА Новости оценил консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.

По словам эксперта, потенциально объемы газа могут быть перенаправлены в Азию при условии, если будут построены новые газопроводы и заводы СПГ, что также потребует времени.

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Аналитик объяснил, что переориентация российских поставок в Азию обусловлена не только стремлением европейских потребителей отказаться от углеводородного сырья из России, но и рыночными факторами. Тимонин считает, что до 2025 года более половины роста мирового спроса на природный газ придется именно на азиатские страны, в первую очередь на Китай и Индию, а его потребление в АТР вырастет примерно на 160 миллиардов кубометров. Поэтому проработкой новых проектов и принятием инвестиционных решений нужно заниматься уже сейчас, заключил специалист.

Ранее заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что запасы газа Турции способны закрыть лишь потребности самой страны. Заменить Россию на мировом рынке голубого топлива с найденными запасами шансов мало. По оценке специалиста, 540 миллиардов кубометров природного газа в Черном море — слишком маленький объем в мировом масштабе.

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Марина Совина
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