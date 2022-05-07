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Оценены шансы Турции заменить Россию на мировом рынке газа

Аналитик Рыков счел недостаточными запасы газа в Турции для удовлетворения спроса в мире

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Запасы газа Турции способны закрыть лишь потребности самой страны. Заменить Россию на мировом рынке голубого топлива с найденными запасами шансов мало. Об этом «Ленте.ру» рассказал заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

По оценке специалиста, 540 миллиардов кубометров природного газа в Черном море — слишком маленький объем в мировом масштабе. В течение 45 лет обеспечивать мировой спрос таким количеством голубого топлива, как рассчитывает замглавы турецкой Партии справедливости и развития, экс-премьер Бинали Йылдырым, невозможно.

«У нас в стране в год добывается примерно такое количество газа. И это не покроет никаких мировых потребностей. Может лишь потребности Турции как-то покрывать», — сказал аналитик.

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При этом такая оценка запасов газа на месторождении слишком завышена, утверждает специалист.

«Динамику оценок, которые приводятся в отношении этих запасов, можно показать так: при открытии этих газовых месторождений в 2020 году утверждалось, что там 405 миллиардов кубометров газа. Развязочное бурение, которое потом происходило, показало, что объем залежей составляет 135 миллиардов кубических метров. Это характер всего процесса — чем больше вы смотрите, тем чаще эти оценки варьируются. Более определенно можно будет сказать, когда начнется добыча», — объяснил Рыков.

Запасы есть разных видов. Имеют смысл экономически рентабельные — так называемые доказанные запасы. Но для их установления требуется время и оценки. А те запасы, которые есть теоретически, — это умозрительные оценки. Они исходят из технических оценок, а важность представляют запасы категории А, которые можно извлекать

Юрий Рыковзаведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

Не из каждого резервуара можно все извлечь, либо извлечь, но с очень большими затратами, отметил Рыков. «Если просто называть количество запасов, то это просто информация относительно того, что есть крупное месторождение», — добавил он.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью Kriter заявил, что страна намерена начать эксплуатацию этого месторождения в начале 2023 года и довести объемы добычи до 40 миллионов кубометров в сутки. Рыков считает, что времени может потребоваться больше.

«Они утверждают, что эксплуатация начнется в 2023 году. В округе есть разработанные месторождения, поэтому такая оценка более-менее реальная. В течение двух лет, думаю, они могут начать добычу», — заключил аналитик.

Анкара сообщила об обнаружении газовых залежей в Черном море еще в 2020 году. Власти страны намерены вложить почти десять миллиардов долларов в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море.

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Мария Сметанина
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