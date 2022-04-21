Турция вложит миллиарды долларов в добычу газа в Черном море

Турция вложит десять миллиардов долларов в добычу газа в Черном море

Турция планирует вложить почти десять миллиардов долларов в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, пишет газета Sabah.

Также страна расширяет свой флот буровых судов. В 2023 году гражданам должно быть доступно 540 миллиардов кубометров природного газа, отмечает издание. Турция строит промышленный комплекс, который будет перерабатывать газ, обнаруженный страной на газовом месторождении Сакарья. Он расположен примерно в 150 километрах от побережья Турции в Черном море. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.

Постановлением президента Турции Тайипа Эрдогана месторождение было включено в объем проектной государственной помощи. Турция полностью зависит от импорта газа, в основном из России, но ожидается, что месторождение Сакарья сократит этот импорт примерно на четверть. Газ будет доставляться на берег по трубопроводу, который будет проложен по дну Черного моря.

Ранее стало известно, что Турция и немецкий Deutsche Bank находятся на завершающей стадии переговоров о кредите в размере миллиарда евро для финансирования закупок сжиженного природного газа (СПГ). Альтернативные источники энергоресурсов должны сократить зависимость страны от российского импорта.