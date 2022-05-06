Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Газ и электричество для немцев подорожали в два раза

BDEW предупредило жителей Германии о росте цен на газ и электричество

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Федеральное объединение предприятий в сфере энергетики и водоснабжения ФРГ (BDEW) предупредило жителей Германии, что в ближайшее время в стране вырастут цены на газ и электричество. На данный момент немцы платят за них в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Председатель правления объединения Керстин Андреэ заявила, что с начала 2021 года в четыре раза выросли оптовые цены на электроэнергию, а на газ — почти в пять раз. Затраты поставщиков на закупки повысились в последние несколько месяцев. «Однако, чем дольше уровень цен будет оставаться высоким, тем больше оптовые цены будут отражаться в тарифах, а также будут влиять на них в долгосрочной перспективе», — заявила Андреэ.

Материалы по теме:
Ядерный переворот. Европа готовится поддержать новые газовые и атомные проекты. Что от этого выиграет Россия?
Ядерный переворот.Европа готовится поддержать новые газовые и атомные проекты. Что от этого выиграет Россия?
15 февраля 2022
Башню сносит. В Японии уничтожат уникальное здание из 1970-х с капсульными квартирами. Кому оно помешало?
Башню сносит.В Японии уничтожат уникальное здание из 1970-х с капсульными квартирами. Кому оно помешало?
27 апреля 2022

По данным BDEW, в 2022 году малые и средние промышленные потребители будут платить 31,36 цента за киловатт-час — на 50 процентов больше, чем в 2021-м. На данный момент в Германии семья, владеющая домом и потребляющая в год 20 тысяч киловатт-час, отдает в среднем 13,77 цента за киловатт-час. В 2021 году показатель находился на уровне 7,06 цента. Для владельцев жилья в многоквартирных домах показатель также увеличится в два раза.

Ранее в другой европейской стране — Словении — резко подорожал бензин и дизельное топливо. Розничные цены выросли после того, как местные власти не продлили ограничения на максимальную стоимость. В воскресенье, 1 мая, цена за литр бензина категории «европремиум 95» достигла 1,6 евро.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
ЕС признал сложности с введением эмбарго на российскую нефть
Врач рассказала о неожиданной опасности смартфона для осанки
Газ и электричество для немцев подорожали в два раза
В Совфеде указали на ошибку Евросоюза
Власти КНР приказали госучреждениям заменить иностранные компьютеры
Клиентам Qiwi запретили пополнять баланс App Store
ПСЖ предложил Мбаппе рекордную зарплату
Внешность Анны Семенович на фото без макияжа вызвала споры в сети
Раскрыты подробности эвакуации тургруппы с детьми на Кубани
Украинская прокуратура вызвала на допрос Медведева, Матвиенко, Володина и Шойгу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.