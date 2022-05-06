Газ и электричество для немцев подорожали в два раза

BDEW предупредило жителей Германии о росте цен на газ и электричество

Федеральное объединение предприятий в сфере энергетики и водоснабжения ФРГ (BDEW) предупредило жителей Германии, что в ближайшее время в стране вырастут цены на газ и электричество. На данный момент немцы платят за них в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Председатель правления объединения Керстин Андреэ заявила, что с начала 2021 года в четыре раза выросли оптовые цены на электроэнергию, а на газ — почти в пять раз. Затраты поставщиков на закупки повысились в последние несколько месяцев. «Однако, чем дольше уровень цен будет оставаться высоким, тем больше оптовые цены будут отражаться в тарифах, а также будут влиять на них в долгосрочной перспективе», — заявила Андреэ.

По данным BDEW, в 2022 году малые и средние промышленные потребители будут платить 31,36 цента за киловатт-час — на 50 процентов больше, чем в 2021-м. На данный момент в Германии семья, владеющая домом и потребляющая в год 20 тысяч киловатт-час, отдает в среднем 13,77 цента за киловатт-час. В 2021 году показатель находился на уровне 7,06 цента. Для владельцев жилья в многоквартирных домах показатель также увеличится в два раза.

Ранее в другой европейской стране — Словении — резко подорожал бензин и дизельное топливо. Розничные цены выросли после того, как местные власти не продлили ограничения на максимальную стоимость. В воскресенье, 1 мая, цена за литр бензина категории «европремиум 95» достигла 1,6 евро.