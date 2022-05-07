Турция оценила запасы газа в Черном море

Экс-премьер Турции: запасы газа в Черном море на 45 лет покроют мировые потребности

В Турции заявили, что запасов газа в Черном море хватит для покрытия мировых потребностей на протяжении 45 лет. Такую оценку замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), экс-премьер Бинали Йылдырым. Его слова приводит турецкая газета Milliyet.

«Запасы Черного моря в природном газе сейчас оцениваются в 540 миллиардов кубометров. Это только начало, будет продолжение. Черное море способно покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет», — рассказал Йылдырым.

В свою очередь министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью Kriter заявил, что страна намерена начать эксплуатацию этого месторождения в начале 2023 года и довести объемы добычи до 40 миллионов кубометров в сутки.

Власти сообщили об обнаружении в Черном море крупных запасов газа еще в 2020 году. Запасы месторождения Сакарья оценили в более чем 400 миллиардов кубометров.

В апреле стало известно, что Турция планирует вложить почти десять миллиардов долларов в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море. Постановлением президента Турции Тайипа Эрдогана месторождение Сакарья было включено в объем проектной государственной помощи. Страна полностью зависит от импорта газа, в основном из России, но ожидается, что месторождение сократит этот импорт примерно на четверть.