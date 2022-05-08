Жители Италии выступили против вмешательства НАТО в спецоперацию на Украине

Итальянское движение провело марш против вмешательства НАТО в спецоперацию

Жители итальянского города Верона выступили против вмешательства стран НАТО в спецоперацию на Украину, анонсированную в конце февраля российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Марш с соответствующими требованиями был организован движением «Комитет свободы Вероны». Мероприятие стартовало от площади Пьяцца-Арсенале.

«В течение нескольких недель мы не занимали четкой позиции в отношении конфликта на Украине. <...> Он организован, ведется и поддерживается западными силами, маневрирующими под руководством НАТО. НАТО расправляется с украинским народом. И вассальные правительства подчиняются. Именно по этой причине мы решили отреагировать, назвав вещи своими именами, как есть», — отмечается в заявлении организаторов.

Власти Италии ранее приняли решение об отправке на Украину вооружений. Всего Рим выделит Киеву 800 миллионов евро.

«Комитет свободы Вероны» известен своей поддержкой конспирологических теорий вокруг пандемии коронавируса. Организация активно выступала против вакцинации и введения «зеленых пропусков» в Италии.

Ранее министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что страны Европы перешли на «экономику войны».