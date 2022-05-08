Итальянский министр заявил о переходе Европы на «экономику войны»

Министр по экологической модернизации Италии заявил о переходе на «экономику войны»

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что страны Европы перешли на «экономику войны». Его слова приводит ТАСС.

«Мы — в экономике войны, и в этой экономике войны некоторые страны пострадают гораздо больше из-за решений других в области энергетики», — отметил Чинголани.

По его словам, Еврокомиссия начала обсуждать новый план восстановления экономики блока по примеру масштабного плана на 750 миллиардов евро, принятый в 2020 году для восстановления от последствий пандемии коронавируса.

Ранее Чинголани заявлял, что Италия сможет избавиться от зависимости от российского газа к 2024 году. На данный момент на него приходится около 40 процентов импорта газа.