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В ООН прокомментировали попытку нападения на российских журналистов

Помощница представителя генсека ООН Ниньо осудила попытку нападения на журналистов России

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо прокомментировала РИА Новости попытку нападения на российских журналистов в Берлине.

«Мы всегда хотим, чтобы журналисты могли выполнять свою работу, не подвергаясь запугиваниям и угрозам любого рода. Ничто и нигде не оправдывает действия против работников СМИ», — сказала Ниньо, осудив инцидент.

Она подчеркнула, что журналистов необходимо уважать, все инциденты против работников СМИ должны быть расследованы.

О предотвращении возможного теракта в отношении российских журналистов и их семей стало известно в субботу, 7 мая. По имеющимся данным, в нише дома в Берлине, где проживают корреспонденты, был найден подозрительный предмет. В посольстве России уточнили, что это могло быть самодельное взрывное устройство.

В российской дипмиссии также отметили, что «данный вопиющий акт может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды».

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Марина Совина
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