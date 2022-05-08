В ООН прокомментировали попытку нападения на российских журналистов

Помощница представителя генсека ООН Ниньо осудила попытку нападения на журналистов России

Помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо прокомментировала РИА Новости попытку нападения на российских журналистов в Берлине.

«Мы всегда хотим, чтобы журналисты могли выполнять свою работу, не подвергаясь запугиваниям и угрозам любого рода. Ничто и нигде не оправдывает действия против работников СМИ», — сказала Ниньо, осудив инцидент.

Она подчеркнула, что журналистов необходимо уважать, все инциденты против работников СМИ должны быть расследованы.

О предотвращении возможного теракта в отношении российских журналистов и их семей стало известно в субботу, 7 мая. По имеющимся данным, в нише дома в Берлине, где проживают корреспонденты, был найден подозрительный предмет. В посольстве России уточнили, что это могло быть самодельное взрывное устройство.

В российской дипмиссии также отметили, что «данный вопиющий акт может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды».