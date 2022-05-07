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В Берлине предотвратили возможный теракт против российских журналистов

В посольстве России сообщили о предотвращении попытки теракта в Берлине против граждан РФ

Фото: Markus Spiske / Unsplash

В Берлине предотвратили возможный теракт в отношении российских журналистов и их семей. Об этом в субботу, 7 мая, сообщили в посольстве России в ФРГ, передает РИА Новости.

Согласно последним данным, под вечер 6 мая неизвестные бросили бутылку в окно одной из квартир жилого комплекса в Берлине, где проживают корреспонденты агентства РИА Новости. В ходе осмотра квартиры был найден подозрительный предмет — канистра, наполненная жидкостью, с газовым баллоном и проводами.

В посольстве России уточнили, что это могло быть самодельное взрывное устройство. Позднее саперы подтвердили информацию.

Тем временем жильцов дома вывели наружу, а правоохранительные органы занялись деактивацией предмета. В операции никто не пострадал.

Российское посольство находится в контакте с немецкими полицейскими и следит за развитием событий. Кроме того, дипмиссия направила в МИД ФРГ ноту с требованием разобраться в произошедшем и провести отдельное расследованием по факту попытки теракта. Не исключено, что этот «вопиющий акт» связан с травлей российских СМИ в ФРГ, которых обвиняют в «распространении дезинформации и пропаганды».

В настоящее время полиция Берлина выясняет причины инцидента.

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Варвара Кошечкина
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