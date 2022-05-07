В МИД назвали попытку теракта в Берлине следствием травли российских СМИ

В МИД России заявили, что попытка теракта в Берлине стала следствием травли Запада

Попытку теракта и нападение на дом в Берлине, где живут российские журналисты, можно назвать прямым следствиям развязанной на Западе травли против СМИ. Об этом заявили в МИД России.

«Видим в этом прямое следствие развязанной на Западе травли российских СМИ и их сотрудников. Политизированное решение об отключении российских СМИ от эфира в Европейском союзе было предтечей их физического запугивания вплоть до устранения», — говорится в сообщении.

О предотвращении возможного теракта в отношении российских журналистов и их семей стало известно ранее 7 мая. По имеющимся данным, в нише дома в Берлине, где проживают корреспонденты агентства, был найден подозрительный предмет. В посольстве России уточнили, что это могло быть самодельное взрывное устройство.

Как сообщили в российском МИД, журналисты и члены их семей эвакуированы, на место были вызваны сотрудники полиции и саперы.