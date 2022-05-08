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Экономика

Болгария потребовала у Еврокомиссии отсрочить эмбарго на российскую нефть

Болгария попросила у Еврокомиссии отложить на два года эмбарго на российскую нефть

Фото: Pixabay

Председатель комиссии по энергетике парламента Болгарии Радослав Рибарски рассказал, что страна потребовала у Еврокомиссии (ЕК) двухлетней отсрочки на введение эмбарго на российскую нефть, сообщает ТАСС.

«В настоящее время официального ответа на просьбу Болгарии отложить эмбарго на два года не получено, но если отсрочки не будет, то Болгария может наложить вето на коллективное решение. На данный момент мы готовы бороться до последнего», — заявил он.

Ранее вице-премьер и министр экономики Болгарии Корнелия Нинова высказала мнение, что необходимо положить конец развивающимся соревнованиям за наложение санкций против России. Она напомнила, что санкции призваны воспрепятствовать развитию российской экономики, чтобы повлиять на финансирование спецоперации на Украине, но в них нет смысла, если при этом страны совершают «самоубийство».

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Марина Совина
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