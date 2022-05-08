Ворвавшаяся в эфир бывшая сотрудница Первого канала описала жизнь после скандала

Бывшая сотрудница Первого канала Овсянникова рассказала о публичной критике после скандала

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, ворвавшаяся в прямой эфир новостной программы «Время» с плакатом, описала свою жизнь после скандала. Заявление редактора опубликовано в Telegram-канале Романа Супера.

В своем обращении Овсянникова отметила, что после появления в эфире ее начали публично критиковать, затем с ней связался лишь один из бывших коллег. По словам Овсянниковой, сейчас она в основном общается с зарубежными журналистами.

В апреле сообщалось, что украинцы собрались на акцию протеста и потребовали у немецкого издания Die Welt уволить Овсянникову.

О новом месте работы Овсянниковой стало известно в начале апреля. Журналистка стала внештатным корреспондентом Die Welt, освещающим новости из России и Украины. Она будет писать материалы для газеты Die Welt, а также участвовать в новостных эфирах.

25 марта сообщалось, что суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении Овсянниковой. Бывшую сотрудницу Первого канала обвинили в дискредитации Вооруженных сил России. Перед этим суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия.