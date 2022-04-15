Бывшую сотрудницу Первого канала потребовали уволить из немецкого издания

Ворвавшуюся в эфир Первого канала Овсянникову потребовали уволить из немецкого Die Welt

Украинцы собрались на акцию протеста и потребовали у немецкого издания Die Welt уволить бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, ворвавшуюся в прямой эфир новостной программы «Время» с плакатом против спецоперации России на Украине. Об этом в Twitter сообщает Deutsche Welle (DW, признано в России СМИ-иноагентом).

Активисты в знак протеста связали себе руки и заклеили рты. В таком положении они выстроились напротив редакции медиагруппы. Затем они начали скандировать лозунги, среди которых звучали «Пропаганда убивает» и «Долой Овсянникову».

«Марина Овсянникова не должна получить работу в Германии после того, как она много лет распространяла пропагандистские материалы в России», — объяснила позицию протестующих одна из участниц акции.

Начальник международного отдела Welt Клаус Гайгер вышел к митингующим и публично пообещал, что не станет «отворачиваться» от Овсянниковой, добавив, что журналистка находится на «правильной стороне истории». В ответ на его слова протестующие легли на землю, обернувшись в украинские флаги. Такой жест, по их словам, символизирует украинцев, погибших из-за российской пропаганды.

О новом месте работы Овсянниковой стало известно 11 апреля. Овсянникова стала внештатным корреспондентом Die Welt, освещающим новости из России и Украины. Она будет писать материалы для газеты Die Welt, а также участвовать в новостных эфирах.

25 марта стало известно, что суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении Овсянниковой. Бывшую сотрудницу Первого канала обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России. Перед этим суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия.