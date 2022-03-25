Ворвавшуюся в эфир экс-сотрудницу Первого канала предупредили о новом штрафе

Суд зарегистрировал протокол о дискредитации ВС России в отношении редактора Овсянниковой

Останкинский суд Москвы зарегистрировал протокол о дискредитации вооруженных сил России в отношении бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая ворвалась в прямой эфир новостной программы «Время». Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, дело об административном правонарушении поступило в суд. Экс-сотруднице телеканала вменяется часть 1 статьи 20.3.3 КоАП России («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»).

Овсянниковой грозит новый штраф на сумму до 50 тысяч рублей, предупредили в суде.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении редактора.

Вечером в понедельник, 14 марта, Овсянникова ворвалась в студию программы «Время». Она встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывая прекратить спецоперацию России на Украине. После инцидента ее задержали.