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СК начал проверку из-за ворвавшейся в прямой эфир Первого канала женщины

СК начал доследственную проверку в отношении сотрудницы Первого канала Овсянниковой

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СК) начал доследственную проверку в отношении сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, которая ворвалась в прямой эфир новостной программы «Время». Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, проверка проводится на наличие в действиях Овсянниковой состава преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

Источник сообщил, что все материалы переданы в СК. Он уточнил, что в отношении Овсянниковой отказались возбуждать административное дело (статья 20.3.3 КоАП о дискредитации вооруженных сил).

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Варвара Кошечкина
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