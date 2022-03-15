СК начал проверку из-за ворвавшейся в прямой эфир Первого канала женщины

СК начал доследственную проверку в отношении сотрудницы Первого канала Овсянниковой

Следственный комитет России (СК) начал доследственную проверку в отношении сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, которая ворвалась в прямой эфир новостной программы «Время». Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, проверка проводится на наличие в действиях Овсянниковой состава преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

Источник сообщил, что все материалы переданы в СК. Он уточнил, что в отношении Овсянниковой отказались возбуждать административное дело (статья 20.3.3 КоАП о дискредитации вооруженных сил).