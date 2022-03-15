Ворвавшуюся в прямой эфир сотрудницу Первого канала оштрафовали
Останкинский районный суд Москвы оштрафовал ворвавшуюся в эфир с плакатом сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову. Об этом сообщает РИА Новости.
«Постановлением Останкинского районного суда города Москвы от 15 марта 2022 года Овсянникова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении»)», — говорится в заявлении, появившемся в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
Отмечается, что сотрудницу Первого канала обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее в Кремле прокомментировали инцидент с появившейся в эфире Первого канала сотрудницей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее поступок хулиганством.
До этого сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку в отношении Овсянниковой. Уточнялось, что проверка проводится на наличие в ее действиях состава преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).
Вечером в понедельник, 14 марта, Овсянникова ворвалась в студию программы «Время». Она встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывая прекратить спецоперацию России на Украине. После инцидента сотрудницу телеканала задержали.