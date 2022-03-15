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Ворвавшуюся в прямой эфир сотрудницу Первого канала оштрафовали

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей появившуюся в эфире с плакатом сотрудницу Первого канала

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал ворвавшуюся в эфир с плакатом сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановлением Останкинского районного суда города Москвы от 15 марта 2022 года Овсянникова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении»)», — говорится в заявлении, появившемся в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Отмечается, что сотрудницу Первого канала обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в Кремле прокомментировали инцидент с появившейся в эфире Первого канала сотрудницей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее поступок хулиганством.

До этого сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку в отношении Овсянниковой. Уточнялось, что проверка проводится на наличие в ее действиях состава преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

Вечером в понедельник, 14 марта, Овсянникова ворвалась в студию программы «Время». Она встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывая прекратить спецоперацию России на Украине. После инцидента сотрудницу телеканала задержали.

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Евгения Наумова
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