В Кремле прокомментировали инцидент с ворвавшейся в эфир Первого канала женщиной

Пресс-секретарь Песков назвал действия сотрудницы Первого канала Овсянниковой хулиганством

Кремль не считает вопросом своей повестки инцидент с ворвавшейся в эфир Первого канала сотрудницей Мариной Овсянниковой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Он назвал поступок женщины хулиганством. «Это не вопрос нашей повестки дня», — добавил представитель Кремля, отметив, что канал и те, кому положено, с этим разбираются.

Ранее 15 марта Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку в отношении Овсянниковой. Проверка проводится на наличие в действиях сотрудницы телеканала состава преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

Вечером в понедельник, 14 марта, Овсянникова ворвалась в студию программы «Время». Она встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывая прекратить спецоперацию России на Украине. После инцидента сотрудницу телеканала задержали.

