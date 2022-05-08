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Минобороны заявило о провокации ВСУ на технике со знаком Z под Донецком

Минобороны: боевики ВСУ на технике со знаком Z обстреливали дома в ДНР для провокации РФ

Фото: Stringer / Reuters

Боевики националистических батальонов, переодетые в форму российских военных, устроили провокацию на технике со знаком Z в Северске и Серебрянке Донецкой Народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.

«В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию», — следует из сообщения.

По информации ведомства, боевики действовали в сопровождении иностранных корреспондентов. Они фотографировали и снимали на видео «постановочные акты мародерства, совершенных якобы российскими военнослужащими», чтобы затем опубликовать материалы в СМИ.

Ранее в апреле украинские военные устроили аналогичную провокацию в поселке Воскресенское Николаевской области. По словам Мизинцева, специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съемку «актов мародерства», которые якобы совершили российские военные в отношении мирных граждан. В частности, переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады теробороны демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъемку происходящего на смартфоны.

Марина Совина
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