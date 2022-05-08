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Рогозин пообещал уничтожить страны НАТО за полчаса в случае ядерной войны

Глава Роскосмоса Рогозин заявил об уничтожении стран НАТО РФ за полчаса при ядерной войне

Фото: Роскосмос / Globallookpress.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что страны НАТО будут уничтожены Россией в случае начала ядерной войны за полчаса, поэтому призвал не допускать подобного сценария. Об угрозе глобальной катастрофы Рогозин написал в своем Telegram-канале.

По его словам, последствия обмена ядерными ударами непременно скажутся на состоянии Земли.

Рогозин также отметил, что страны НАТО ведут против России войну, хоть и не объявленную. «Теперь это всем очевидно. Украинские нацбаты и [Вооруженные силы Украины] ВСУ — расходный материал, пушечное мясо для НАТО, всего лишь обученные натовскими инструкторами операторы, нажимающие на рычаги и кнопки натовских же вооружений», — добавил Рогозин.

Руководитель госкорпорации подчеркнул, что специальная военная операция уже далеко вышла за рамки ее первоначального смысла и географии и все, что сейчас происходит, — это «война за правду и право России существовать как единое и независимое государство».

Ранее Рогозин заявил, что американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск причастен к снабжению ВСУ средствами военной связи. «За это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», — призвал он его к ответу.

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Варвара Кошечкина
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